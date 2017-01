Chalet im Berner Jura abgebrannt

In der Nacht von Mittwoch auch Donnerstag brannte in Plange in der Gemeinde Sauge im Berner Jura ein Chalet vollständig ab. Die Berner Kantonspolizei wurde gegen 1.30 Uhr in der Nacht darauf hingewiesen, dass vom Dach eines Hauses in Plange Rauch aufsteige.

Die freiwilligen Feuerwehren des Plateau de Diesse und der Gemeinden Orvin, Plange, Romont und Vauffelin rückten sofort aus. Auch die Berufsfeuerwehr von Biel fuhr mit Tankwagen nach Sauge. Trotz der Bemühungen der Einsatzkräfte brannte das Chalet bis auf die Grundfesten nieder.

Die Bewohner des Hauses hatten dieses zuvor selbstständig verlassen können. Sie waren unverletzt und kamen bei Privatpersonen unter. (tpu/bkp)