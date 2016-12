Burger-King-Mitarbeiter brachten Gäste in Sicherheit

Am Sonntag um 13.30 Uhr brach im Burger King an der Genfergasse in der Stadt Bern ein Fritteusenbrand aus. Die Mitarbeiter des Schnellrestaurants haben ihre Gäste sofort ins Freie geführt. Ein Sprecher der Feuerwehr bezeichnete diese Evakuierung als «vorbildlich».

«Die ausgerückten Einsatzkräfte lokalisierten den Brand im Erdgeschoss und konnten das Feuer erfolgreich bekämpfen», heisst es in der Medienmitteilung der Berufsfeuerwehr. Verletzt wurde beim Vorfall niemand, der entstandene Schaden beträgt ­allerdings mehrere Zehntausend Franken.

Neben Berufs- und freiwilliger Feuerwehr standen eine Equipe der Sanitätspolizei Bern sowie Mitarbeitende der Kantonspolizei Bern im Einsatz. Am Montag war die Burger-King-Filiale bereits wieder geöffnet. (rah/pd)