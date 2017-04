Bernmobil knackt Rekordmarke

Bern Dutzende Billettautomaten in Bern und Umgebung sind ausser Betrieb. Unbekannte verklebten in der Nacht auf Dienstag die Münz- und Kartenschlitze. Bernmobil beute Migranten aus, so der Vorwurf der Saboteure. Mehr...

Von Tobias Marti 14.03.2017