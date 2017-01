Berner Teenager halten wenig von Alkohol

Von wegen Jugendliche trinken sich jedes Wochenende ins Spital. Wie das Blauen Kreuz Bern durch eine Befragung herausgefunden hat, sind mehr als die Hälfte der Berner Teenager der Meinung, dass Alkohol schlecht für die Gesundheit sei und lassen lieber die Finger davon.

98 Suchtpräventions-Workshops hat das Blaue Kreuz im Jahr 2016 im Kanton Bern durchgeführt. Dabei wurden 1‘074 Schülerinnen und Schüler im Alter von 12–17 Jahren zum Suchtmittelkonsum befragt.

Und siehe da: Nur 5 Prozent der Befragten gaben an, wöchentlich Alkohol zu konsumieren. Ganze 53 Prozent, also rund 570 Jugendliche verzichten bewusst auf Alkohol und 440 junge Leute gaben an, schlicht keine Lust darauf zu haben.

Beim Tabak- und Cannabiskonsum sind ähnliche Zahlen auszumachen. Gut 5 Prozent der Jugendlichen würden mindestens wöchentlich zu einer Zigarette und etwa 15 von 1074 Schülerinnen und Schülern zu einem Joint greifen. Bei der Frage nach E-Zigaretten-Konsum gaben 43 an, mindestens wöchentlich zu dampfen.

Bedenkliche Gründe hinter dem Trinken

Was die Zahlen zur Trunkenheit angeht, sieht es etwas anders aus. Gut 65 der 1074 befragten Jugendlichen waren nach eigener Einschätzung mindestens schon zweimal in ihren Leben betrunken.

Als bedenklich schätzt das Blaue Kreuz Bern die Gründe für einen Rausch ein. 3 Prozent der Befragten, das sind etwa 30 Jugendliche, trinken, um Probleme zu bewältigen oder um sich damit aufmuntern.

Diese Tatsache sei besonders problematisch, da ungünstige Bewältigungsstrategien antrainiert würden, die eine spätere Alkoholabhängigkeit begünstigten, lässt sich Markus Wildermuth vom Blauen Kreuz zitieren.

Ob die Jugendlichen während der Befragung geflunkert haben, lässt sich nicht klären. Aber: Das Blaue Kreuz Bern führt diese Studie seit sechs Jahren durch. Die Ergebnisse seien in etwa immer gleich, sagt Wildermuth auf Anfrage. «Mit einem Trend zur Rückläufigkeit.» Grundsätzlich werde immer weniger konsumiert. (mbu/pd)