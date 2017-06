Bern soll zu einer Stadt der Beteiligung werden

«Menschen, die in Bern leben, sollen sich engagieren können und gehört werden, egal welcher Nationalität oder Bevölkerungsschicht sie angehören, welche Muttersprache sie sprechen oder welchen Schulabschluss sie vorweisen»: Das sagte Stadtpräsident Alec von Graffenried laut Redetext am Mittwoch bei der Präsentation der Richtlinien vor den Medien in Bern.

Von Graffenried sagte weiter, der Gemeinderat wolle eine engagierte Bevölkerung, die sich einbringe und die Verantwortung übernehme. Stadt der Beteiligung heisse, Nachbarschaften zu pflegen, Verbindlichkeit zu schaffen, Beziehungen zu ermöglichen und soziale Netze zu knüpfen. Vieles davon solle im öffentlichen Raum geschehen. Bernerinnen und Berner sollten deshalb auch dazu geführt werden, sich den öffentlichen Raum anzueignen: Aktivitäten anzureissen, einen Spielplatz zu gestalten, Verantwortung für einen Quartiertreff zu übernehmen.

Zehn Ziele

Zehn Ziele umfassen die neuen Legislaturrichtlinien. Dazu gehört etwa, der Bevölkerung einen chancengerechten Zugang zu Bildung und Arbeit zu verschaffen. Auch will die Stadt Bern vorbildlich mit den vorhandenen Ressourcen umgehen, vielfältiges Wohnen für alle ermöglichen und zusätzlichen Raum für Begegnungen schaffen.

Die Sicherheit der Bevölkerung hat sich die Stadt Bern ebenfalls auf die Fahne geschrieben. Sie will auch mit der Wirtschaft, in der Region, im Kanton und schweizweit gut vernetzt sein und der Bevölkerung eine gut unterhaltene und bedürfnisgerechte Infrastruktur zur Verfügung stellen.

Auf Basis eines Strategieteils

Zusammengefasst worden sind die neuen Legislaturrichtlinien des Berner Gemeinderats in einer 44-seitigen Broschüre. Diese ist aufgeteilt in einen Teil mit den eigentlichen Zielen und Massnahmen und einen Teil mit den strategischen Grundlagen. Letztere bilden laut einer Mitteilung die Basis für die Richtlinien.

Diese Basis-Grundlagen stammen laut von Graffenried nicht nur aus der Stadtverwaltung, sondern etwa auch aus Institutionen wie der Regionalkonferenz Bern-Mittelland. (cla/sda)