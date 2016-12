Neu sind Belp und Steffisburg an der Spitze

Vor vier Jahren waren Kirchberg und Langenthal die wirtschaftsfreundlichsten Gemeinden im Kanton Bern. Im neuen Gemeinderating des kantonalen Handels- und Industrievereins HIV verdrängten Belp und Steffisburg die beiden nun von der Spitze. Schon 2011/2012 mischten Belp und Steffisburg in den Top Ten mit.

Im Vergleich zu damals ist Belp nun aber besser mit dem ÖV erreichbar, stellt am Bahnhof Gratisparkplätze zur Verfügung, erschliesst den Flughafen besser und hat das familienexterne ­Betreuungsangebot ausgebaut. Steffisburg hat mit einem neuen Baureglement Punkte gewonnen.

Kirchberg indes fiel wegen einer Steuererhöhung, einer nicht mehr aktuellen Baureglementierung und der geringen Anzahl Lehrabschlüsse in Betrieben zurück, Langenthal wegen der Einführung der Mehrwertabschöpfung. Noch immer sind die ehemaligen Spitzenreiter aber Teil der Top Ten.

Insgesamt machten 99 Berner Gemeinden beim 5. HIV-Rating mit. Für die einzelnen Regionen wurde das Resultat bereits 2015 publiziert. Am Freitag nun veröffentlichte der HIV den Zusammenzug über den gesamten Kanton. Das Rating soll Informationen für Unternehmen und Wirtschaftsakteure bereitstellen, aber auch den Gemeinden ihre Stärken und Schwächen aufzeigen.

Der Tenor ist positiv: Die Gemeinden würden den Standortwettbewerb ernst nehmen und sich kontinuierlich verbessern, schreibt der HIV: «Insbesondere in der Region Biel-Seeland und im Berner Oberland haben erneut viele Gemeinden einen grossen Schritt nach vorne gemacht.» Im Bereich Steuern und Gebühren jedoch habe es kaum Verbesserungen gegeben.

Weniger Gemeinden dabei

Seit Beginn der Ratings 1998 machen stets weniger Gemeinden mit. Auch dieses Mal beteiligten sich 17 Gemeinden weniger als 2011/2012. Anstatt 76,3 Prozent wie vor vier Jahren sind deshalb nur noch 71,5 Prozent der Einwohner mit dieser Statistik erfasst.

Pro Region schwankt diese Zahl stark: Während die Region Biel-Seeland mit 80,1 Prozent vertreten ist, sind es in der Region Emmental-Oberaargau nur 62,5 Prozent. Dies könnte ein Hinweis ­darauf sein, dass abgelegenere Gemeinden weniger mitmachen, weil ihnen ihre geografische Lage von vornherein einen Nachteil einbringt.

Der Langenthaler Stadtpräsident Thomas Rufener (SVP) forderte denn auch vor einem Jahr bei der Präsentation der Ergebnisse für die Region Emmental-Oberaargau, dass die beeinflussbaren Faktoren künftig stärker gewichtet werden sollten. Unter den Schlusslichtern des Ratings befinden sich denn auch ausschliesslich ländliche Gemeinden – sechs der zehn am schlechtesten Platzierten liegen im Berner Jura. Am wenigsten Punkte erhielt Sonvilier, das erstmals beim Rating mitmachte.

Die Statistik lässt auch erkennen, welche Gemeinden in den letzten Jahren am meisten für die Wirtschaft getan und welche Punkte verloren haben. Am meisten zulegen konnte Worben. Ein Leitbild für die Wirtschaft, der regelmässige Austausch mit dem Gewerbe, liberale Abstimmungsergebnisse und mehr Bauland machen die Seeländer Gemeinde zum grössten Aufsteiger.

Der grösste Absteiger ist Roggwil. Die Oberaargauer Gemeinde erhöhte Steuern und Gebühren, zudem stiegen die Mietpreise, während weniger Lehren abgeschlossen wurden. In der Gesamtbilanz liegt Roggwil jedoch immer noch vor Worben.

Ein Drittel erhöhte Steuern

Beim Rating werden anhand von Interviews fünf Kriterien bewertet: Steuern und Gebühren; Verkehr und Parkieren; Bauen, Reglemente und Flächen; weiche Standortfaktoren wie etwa wirtschaftsfreundliche Abstimmungsergebnisse oder die Kontaktpflege zum Gewerbe sowie die Umgebung und Lebensqualität. Der letzte Punkt ist erstmals nicht in einer separaten Tabelle aufgeführt, sondern direkt ins Rating eingeflossen.

Wenn man diese Kategorien vergleicht, ergibt sich folgendes Bild: Mehr als ein Drittel der verglichenen Gemeinden erhöhten seit dem letzten Rating ihre Steuern, am meisten betroffen war die Region Emmental-Oberaargau. 14 Gemeinden, davon je 7 aus der Region Biel-Seeland und dem Berner Oberland, konnten die Steuern senken.

Über alle Regionen hinweg verschlechterte sich die Verkehrs- und Parksituation nur minim. Einzig in der Region Biel-Seeland verbesserte sich mehr als die Hälfte der Gemeinden in diesem Punkt. Über die Hälfte aller Gemeinden konnte bei der Kategorie «Bauen, Reglemente und Flächen» Punkte gutmachen – indes liegen auch hier Biel-Seeland und das Berner Oberland an der Spitze.

Bei den weichen Standortfaktoren konnte sich die überwiegende Mehrheit der Gemeinden verbessern, während es in Bezug auf die Umgebung und Lebensqualität keine grossen Bewegungen gab. (Berner Zeitung)