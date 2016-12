Ballerte 24-Jähriger mit Steinschleuder auf Tram?

Es geschah letzten Mittwochnachmittag: Ein Unbekannter hat in der Nähe des Berner Loryplatzes ein fahrendes Tram der Linie 7 nach Bümpliz beschossen. Die äussere Scheibe des Trams zerbarst dabei. Die innere Scheibe blieb unbeschädigt. Das Geschoss war wohl von den Schrebergärten her abgegeben worden, welche sich neben der Schlossstrasse befinden. Verletzt wurde niemand.

Unklar war, was genau es für ein Geschoss war. Am Dienstag brachte die Kantonspolizei nun etwas Licht ins Dunkle. Die Ermittler hätten einen Mann identifiziert. Der 24-Jährige stehe unter Verdacht, mit einer Steinschleuder auf das Tram geschossen zu haben, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Bei der durchgeführten Einvernahme zeigte sich der Verdächtige offenbar teilgeständig. Er wird zuhanden der Staatsanwaltschaft rapportiert.

(mib/pkb)