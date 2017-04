Bäckerei schliesst nach 44 Jahren

Renato Sahli ist frustriert. Und auch ein bisschen ratlos. «Das gibt einem schon zu denken, wo das noch alles hinführt», sagt er. Auf Ende Mai muss der Geschäftsführer der Jägerbäckerei die Filiale in Mittelhäusern schliessen. Die Konkurrenz durch die Grossisten, das veränderte Kaufverhalten der Kunden, die gestiegenen Personalkosten – das sind laut Sahli die Gründe, weshalb der Laden nach 44 Jahren nun endgültig dichtmachen muss.

«Die Umsätze haben einfach nicht mehr gestimmt.» Zwar habe er regelmässig Kundschaft gehabt. Die Einkäufe hätten sich aber oft nur auf einzelne Produkte wie ein frisches Brot oder eine Milch beschränkt. «Für die grossen Wocheneinkäufe gehen die Leute dann halt doch in den Supermarkt, wo es billige Aktionen gibt.» Da könne man nicht mithalten.

«Ich beisse hart daran»

Für Sahli, der erst vor 2 Jahren seine Filiale in Oberwangen aufgeben musste, ist die Schliessung in Mittelhäusern ein herber Schlag. «Ich beisse wahnsinnig hart daran», sagt er. Besonders für den kleinen, aber treuen Kundenstamm tue es ihm leid. Und für die Mitarbeiterin, der er kündigen musste. Immerhin: Die beiden Standorte in Oberscherli und Gasel bleiben Sahli erhalten.

Darauf will er sich jetzt umso mehr konzentrieren. «In Gasel setzen wir künftig vermehrt auf den Durchgangsverkehr und erweitern deshalb unsere Öffnungs­zeiten.» Und auch dem Haupt­geschäft in Oberscherli verpasse man demnächst ein Facelifting. «Dort wollen wir noch mehr Platz für Backwaren schaffen.» Zudem sei geplant, in Zukunft noch mehr in das Cateringangebot zu investieren.

Dorf will Lädeli behalten

In Mittelhäusern hat die Nachricht über die Schliessung der ­Jägerbäckerei Enttäuschung ausgelöst. «Ich habe mit vielen Leuten geredet, sie konnten es alle kaum glauben», sagt Jan Remund, Co-Präsident der Grünen des Kantons Bern und selber in Mittelhäusern wohnhaft. Die ­Reaktion kommt nicht von ungefähr: Nach der Post, der Käserei und dem erst im vergangenen Februar geschlossenen Restaurant Hirschen verschwindet nun auch noch der letzte Dorfladen.

«Das ist ein schlimmer Verlust», sagt Remund. Auf Facebook hat er kurz nach Bekanntwerden der Schliessung einen Aufruf ge­startet: «Das Lädeli darf nicht sterben», so sein Appell an die ­Bewohner, die nun Ideen zusammentragen sollen, wie man die frei werdende Fläche künftig ­nutzen könnte.

Lösung mit Überlebenschance

Für Remund ist klar, dass es in Mittelhäusern weiterhin eine Einkaufsmöglichkeit braucht. «Ohne Laden ist dieses Dorf tot.» Er hoffe, dass sich bald eine Nachfolge finden lasse. Ihm schwebe etwa ein Bioladen vor. «Das ­würde gut zu den eher ökologisch eingestellten Leuten in der ­Umgebung passen», findet er.

Auch der Ortsverein ist mittlerweile aktiv geworden und will demnächst Arbeitsgruppen bilden, die nach potenziellen Nachfolgern suchen. «Ohne Laden würde ein Mittelpunkt im Dorf fehlen und Mittelhäusern zu einem reinen Schlafort verkommen», so Vorstandsmitglied Bruno Schmucki. Damit einem neuen Geschäft nicht das gleiche Schicksal drohe wie der Jäger­bäckerei, müsse aber genau abgeklärt werden, wo die Bedürfnisse in der Bevölkerung lägen. «Wir wollen eine Lösung mit einer breiten Akzeptanz und mit einer grossen Überlebenschance.»

