Autolenker führte Drogen mit

Am Samstag um etwa 19.20 Uhr fiel einer Polizeipatrouille auf der Autobahn A6 ein Autolenker mit unsicherer Fahrweise auf. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, hielten die Einsatzkräfte den Wagen bei der Ausfahrt Münchenbuchsee in der Lätti an.

Bei der anschliessenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 23-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Zudem fanden sie im Innern des Wagens ein braunes Pulver, bei dem es sich gemäss ersten Erkenntnissen um knapp 300 Gramm Heroingemisch handelt. Der Lenker wurde festgenommen, weitere Ermittlungen sind im Gang. (mb/pkb)