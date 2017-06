Autofahrer rast der Polizei davon

Einer Patrouille der Kantonspolizei Bern fiel in der Nacht auf Samstag kurz nach 2 Uhr in Münchenbuchsee ein Auto auf, welches gemäss Communiqué mit «massiv überhöhter Geschwindigkeit» auf der Oberdorfstrasse an ihr vorbei fuhr.

Kurze Zeit später fuhr dasselbe Auto beim Schöneggweg an einer anderen Patrouille vorbei – erneut fuhr der Autofahrer massiv zu schnell. Als die Patrouille den Autofahrer zum Anhalten aufforderte, beschleunigte dieser das Fahrzeug und raste Richtung Biel. Die Patrouille folgte dem Fahrzeug mit eingeschalteter Warnvorrichtung.

Aus Sicherheitsgründen mussten die beiden Polizisten jedoch die Nachfahrt kurz nach der Verzweigung Oberdorfstrasse/Bielstrasse abbrechen. Es wurde niemand verletzt.

Beim Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen BMW, älteres Modell, sehr wahrscheinlich 3er, das ohne Kontrollschilder unterwegs war. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall sowie zum Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Bern unter der Telefonnummer 031 634'41'11 zu melden. (chh/pkb)