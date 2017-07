Auto und Lastwagen kollidiert

Am Freitag kam es auf der Winkelriedstrasse in Bern ein Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Auto. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Lastwagen vom Wankdorf herkommend auf der Winkelriedstrasse in Richtung Standstrasse unterwegs, als gleichzeitig ein Auto in dieselbe Richtung fuhr. Aus noch zu klärenden Gründen kam es vor der Kreuzung Stauffacherstrasse zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge.

Wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte, wurde beim Unfall niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in der Höhe von mehreren Tausend Franken.

Aufgrund unterschiedlicher Aussagen zum Unfallhergang sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen. Personen, die sachdienliche Informationen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 031'634'41'11 zu melden. (flo/sda)