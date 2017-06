Aufregung in Köniz wegen Fake-Inserat

«Die Gemeinde sucht per 1. Ja­nuar 2018 eine/n Gemeindepräsidenten/in (80%).» Mit diesen Zeilen beginnt das Stelleninserat in der aktuellen «Könizer Zeitung». Formal und sprachlich kommt die Anzeige täuschend echt daher. Dass Gemeindeprä­sidenten in aller Regel nicht per Annonce gesucht werden, sollte jedoch stutzig machen.

Bei genauem Hinschauen wird ersichtlich, dass auch das Gemeindelogo abgeändert wurde. Spätestens bei der Lektüre wird dann klar: Da hat sich jemand einen Scherz erlaubt. «Sie sind ausdauernd im Lesen deutscher Texte und können auch komplexe Sachverhalte so erklären, dass Sie von jedem/r Könizer/in verstanden werden», steht unter anderem.

Bei der Gemeinde findet man das Ganze nicht ganz so lustig. Man habe vom Fake-Inserat «mit Erstaunen» Kenntnis genommen, teilt sie mit. Durch das Design werde suggeriert, dass sie mit dem Inserat in direktem Zusammenhang stehe. «Die Gemeinde distanziert sich von Form und Inhalt des Inserats.»

Dass die Annonce nicht nur Spass ist, sondern auch Wahl­werbung, verrät ein Satz: «Idealerweise haben Sie bereits ein politisches Exekutivamt bekleidet.» Unter den Kandidierenden fürs Gemeindepräsidium trifft das nur auf den aktuellen GLP-Gemeinderat Thomas Brönnimann zu. Eine kurze Recherche im Internet bestätigt denn auch, dass der Könizer GLP-Co-Präsident Casimir von Arx hinter der Aktion steckt.

«Wir wollten mit dem Inserat etwas Abwechslung in die monotone Wahlwerbung bringen.» Dass man damit die Gemeinde in Verlegenheit bringen könnte, glaubt von Arx nicht. «Es ist unwahrscheinlich, dass jemand das Inserat wirklich für echt hält.» Der Wahlkampf hat definitiv begonnen. (cha)