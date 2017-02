Auf Spendenfang für die Spinnen

Professor Wolfgang Nentwig sitzt zurückgelehnt in seinem Bürostuhl, die Hände im Schoss verschränkt. Vor ihm auf dem Tisch liegen kleine Gefässe, gefüllt mit Alkohol und toten Spinnen. Und zu seiner Rechten, auf dem Computerbildschirm, ist eine Reihe schwarzweisser Zeichnungen zu sehen: Geschlechtsorgane einer Vogelspinne – Literatur, die über den «World Spider Catalog» einsehbar ist.

Seit mehreren Jahren kümmert sich der Professor für Ökologie an der Universität Bern um die Onlinedatenbank, in der über 50'000 Spinnenarten aufgeführt sind. Über 250 Jahre hat es gedauert, diese zu sammeln und zu katalogisieren. «Der Katalog umfasst aber erst etwa die Hälfte der weltweiten Spinnenarten», erklärt der gebürtige Deutsche.

Nentwig hat es sich zum Ziel gesetzt, die Vervollständigung des Katalogs voranzutreiben: Mittels einer Forschungsinitiative sollen innert 30 Jahren über 50'000 weitere Spinnenarten beige­steuert werden.

Weltweite Zusammenarbeit

Die Idee ist eigentlich simpel: Verschiedene Institutionen, Museen, Universitäten und Privatpersonen aus der ganzen Welt arbeiten an der Erforschung und Erfassung von Spinnenarten. Zusammen kommen sie im virtuellen Institut für taxonomische Spinnenforschung, dem aktuell 34 Mitglieder angehören. Eines davon ist das Naturhistorische Museum Bern: Christian Kropf, Leiter der Abteilung Wirbellose, hat Nentwig bei der Erarbeitung des Projekts unterstützt.

Alle Mitglieder des Instituts haben Zugriff auf den «World Spider Catalog» sowie auf dessen Literatur und können ihn mit Arten aus ihren Heimatländern er­gänzen. «Zudem wollen wir gezielt Programme und Forscher fördern, die sich mit der Spinnenvielfalt in ihrer Region be­schäftigen», erklärt Nentwig.

Will etwa ein Student aus Indien seine Doktorarbeit über die Achtbeiner schreiben, kann er beim virtuellen Institut eine Anfrage einreichen und wird, falls sein Projekt von der unabhängigen Jury ausgewählt wird, mit einem Stipendium unterstützt. Literatur, Technik, Beratung – ­alles liefert ihm das Institut.

Erfassen und Erhalten

Der Mensch beansprucht immer mehr Raum für sich, zerstört ­natürliche Lebensräume wie ­Regenwälder, Savannen oder Feuchtgebiete und bedroht damit die weltweite Artenvielfalt. Durch das Erfassen der Arten ­trage man auch indirekt zum Erhalt der Biodiversität bei, erklärt Nentwig: «Man muss zuerst wissen, was wo wie lebt, bevor man es schützen kann.»

So weit die Idee. Was bisher fehlt, ist das Geld. Ungefähr 30 Millionen Franken benötigt die Initiative, um Forschungsprojekte zu unterstützen. Bereits bei mehreren international tätigen Stiftungen, Organisationen und Industrieunternehmen hat Nentwig in den letzten Monaten Anfragen deponiert – «bisher leider ohne Erfolg».

Das bisherige Desinteresse möglicher Geldgeber begründet Nentwig mit mehreren Faktoren: Einerseits gelte das Katalogisieren von Tierarten als veraltet, obschon modernste DNA-Technik dazu notwendig ist. Andererseits haftet Spinnen ein schlechtes Image an, bei vielen Leuten rufen sie Ekelgefühle hervor.

Urangst trotz vieler Vorteile

«Die Menschen haben völlig zu Unrecht Angst vor Spinnen», ärgert sich der Ökologe, der sich schon lange mit den Tieren beschäftigt, und beginnt prompt ihre Vorzüge aufzuzählen: Spinnen sind der Gegenpart zu Schädlingen und damit eine Art natürliches Pestizid. Ihr Gift enthält Hunderte von wertvollen Komponenten, ist aber gleichzeitig für Menschen meist harmlos.

Mehr Vor- als Nachteile weisen Spinnentiere vor. Bild: Andreas Blatter

Und einige Arten produzieren sogar Seide, welche mittlerweile synthetisch nachgebildet und zur Herstellung von Kleidung verwendet wird. Ausserdem seien Spinnen der perfekte Forschungsgegenstand: Es gibt weder zu viele noch zu wenige Arten, genügend fundierte Forschungsliteratur und Spezialisten rund um den Globus.

«Es muss wohl eine Art Urangst sein, welche den schlechten Ruf der Spinnen begründet», spekuliert Nentwig und dringt damit in das ihm eigentlich unbekannte Gebiet der Psychologie vor. «Mit Schmetterlingen hätten wir wohl mehr Erfolg.»

