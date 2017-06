Apotheke zieht bei der Migros ein

Die Versandapotheke Zur Rose öffnet am 6. Juli an der Berner Marktgasse ihre Türen. Sie wird in der Mi­gros-Filiale im Untergeschoss einquartiert. Im August 2016 hat die Versandapotheke in der Welle 7 ihren schweizweit ersten stationären Laden eröffnet. Das Shop-in-Shop-Konzept in der Marktgasse ist ein ­Pilotprojekt der Mi­gros. Später entscheidet sie, ob weitere Apothekenmodelle folgen.

Dass die Migros ihre ­Ladenflächen einer Apotheke zur Verfügung stellt, ist nicht zufällig: Das Gesundheitsgeschäft ist ein lukrativer Wachstumsmarkt. Bereits 2015 hat die Genossenschaft die Santémed-Gesundheitszentren übernommen.

Montag war ein entscheidender Tag für die Zukunft der Versandapotheke: Die Aktionäre ­haben den geplanten Börsengang mit einer Kapitalerhöhung von 200 Millionen Franken gutgeheissen. (me)