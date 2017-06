Als der «Aareteufel» gebändigt wurde

Am 1. Juni 2016 wurde mit viel Brimborium der Gotthard-Basistunnel eingeweiht. Ein ähnliches Monumentalbauwerk wurde am 25. Juli 1867 beschlossen: An jenem Tag fassten National- und Ständerat den «Bundesbeschluss betreffend die Juragewässerkorrektion».

Der Bundesbeitrag von fünf Millionen Franken, – damals viel Geld – machte es endlich möglich, mit wasserbaulichen Massnahmen den verheerenden Überschwemmungen Einhalt zu gebieten, die das Seeland immer wieder heimsuchten – zuletzt 1865. Auftraggeber des Korrektionsprojekts waren die fünf betroffenen Kantone Bern, Solothurn, Freiburg, Neuenburg und Waadt. Die Realisierung dieser ersten Juragewässerkorrektion begann 1868 und wurde erst 1891 vollendet.

Das 150-Jahr-Jubiläum des Bundesbeschlusses würdigen die fünf Kantone und die Bundes­behörden mit einer Wanderausstellung. Unter dem Titel «Pegelstand» wird in zwei Containern auf die Pionierleistung zurück­geblickt. Aber auch aktuelle Herausforderungen werden thematisiert. Hochwasser gibt es ja auch heute noch, obwohl die möglichen Folgen bei weitem nicht so dramatisch sind wie vor der Korrektion. Heute findet im Beisein von Baudirektorin Barbara Egger (SP) in Biel die Vernissage statt.

Die Überschwemmungen waren Naturkatastrophen, denen Ernten und Vieh zum Opfer fielen.

Der Weg zum Jahrhundertbauwerk war allerdings lang und steinig – oder besser gesagt sumpfig. Jahrhundertelang wurde die Bevölkerung durch die stets wiederkehrenden Hochwasser geplagt, sie waren eine Geissel für die Region.

Wenn die Aare wieder einmal über die Ufer trat, warnte man sich mit dem Zuruf: «Ds Wasser chunnt!» Dieser löste Angst und Schrecken aus, denn diese Überschwemmungen waren Naturkatastrophen, denen Ernten und Vieh zum Opfer fielen. Selbst Menschen kamen bisweilen um, allerdings weit weniger durch Ertrinken als vielmehr durch die Epidemien, die auf die Überschwemmungen folgten.

Grosses Moos war ein Moor

Anfällig für Hochwasser war das Seeland wegen des geringen Gefälles der Aare zwischen Aarberg und Solothurn. Das Problem wurde im Laufe der Zeit immer schlimmer. Denn durch die Ab­lagerung des angeschwemmten Geschiebes erhöhte sich das Flussbett.

So konnte es gar vorkommen, dass das Aarewasser, statt Richtung Solothurn abzufliessen, ins Seeland zurückfloss. Mit der Zeit bildete sich ein Moor, das wuchs und wuchs, bis es eine Ausdehnung von rund hundert Quadratkilometern hatte und damit die grösste zusammenhängende Moorfläche der Schweiz war: das Grosse Moos. Die landwirtschaftlich nutzbare Fläche nahm dadurch massiv ab.

Malaria im Sumpfgebiet

Das älteste überlieferte Hochwasser wird für das Jahr 1318 erwähnt. Als Leopold von Habsburg damals die Stadt Solothurn be­lagerte, soll ein Hochwasser die Brücke eingerissen haben, auf der die Habsburger kämpften. Dadurch sollen viele Soldaten, die in ihre schwere Rüstung eingezwängt waren, kopfüber in die Fluten gefallen sein. Dass die Solothurner diese angeblich aus der Aare zogen, soll Herzog Leopold zum Friedensschluss mit Solothurn bewogen haben.

Im Jahr 1472 wurden sowohl die Brücke von Aarberg als auch jene von Büren von den Fluten mitgerissen. Bei einem Hochwasser im August 1480, als die Menschen auf die Bäume fliehen mussten, versuchten Priester, die Fluten mit Gebeten zu beschwören und zu bändigen. «Aareteufel» wurden die Wassermassen genannt, die Tod und Verderben brachten.

Mit der Zeit bildete sich ein Moor, das wuchs und wuchs, bis es eine Ausdehnung von rund hundert Quadratkilometern hatte.

In der Mitte des 16. Jahrhunderts wurde die ganze Schweiz von Überschwemmungen heimgesucht. Das Seeland war besonders stark betroffen. Für die Jahre 1550, 1555 und 1556 berichten die Chroniken von schweren Fluten. Ernten wurden vernichtet und Gebäude überschwemmt, die Menschen verarmten, Sumpf­fieber breitete sich aus – besser bekannt als Malaria.

Frühere Korrektionsvorschläge

1651 bildete sich bei einem Hochwasser zwischen dem Bielersee und Solothurn ein eigentlicher neuer See. Das rüttelte die Obrigkeit auf, und so wurden ab 1652 gezielt Hochwasserschutzmassnahmen ins Auge gefasst. Um den Abfluss des Wassers zu beschleunigen, liess die Berner Regierung 1674 im Zihlbett bei Brügg eine Kiesbank abtragen und eine Mühlenschwelle abbauen.

Auch Vorschläge für eigentliche Korrektionen, also grosse bauliche Eingriffe, gab es: 1707 schlug der Berner Geologe Samuel Bodmer vor, die Aareschlinge bei Büren zu durchstechen und so die Abfliessgeschwindigkeit zu erhöhen. 1749 veranlasste der Berner Artilleriemajor Anthoni Benjamin Tillier Räumungen im Zihlbett bei Nidau und Brügg sowie Korrektionsarbeiten an der Aare.

Nach der Korrektion kam es im «Grossen Moos» viel seltener zu Überschwemmungen. Das Bild zeigt einen Futtertransport durch überschwemmtes Gelände. Bild: Staatsarchiv

Die Problematik der Zihlrückstauung erkannte der Berner ­Niklaus Hebler als Erster: Er beschrieb, wie der Fluss bei Hochwasser rückwärts in den Bielersee floss. 1775 trat er für ein Projekt ein, das grössere Korrektionsarbeiten an Aare und Zihl vorsah. Er wollte die Mündung der Zihl flussabwärts verlegen. In den 1780er-Jahren erwog der Berner Artilleriehauptmann Andreas Lanz eine Ableitung der Aare in den Bielersee.

Schlecht für die Gesundheit

Doch das Vorhaben im Seeland kam nicht vom Fleck. Der «Aareteufel» schien unbezwingbar zu sein. Den Stein ins Rollen brachte erst ein direkt betroffener Seeländer: der aus Meienried stammende Johann Rudolf Schneider (1804–1880). Er kannte die Überschwemmungen aus eigener Erfahrung, hatte er doch schon als Bub erlebt, wie die wild gewordene Aare jeweils an den Mauern des elterlichen Hauses entlanggeströmt war.

Ab 1828 Arzt in Nidau, begann Schneider, sich mit dem Thema Hochwasserschutz auseinanderzusetzen. Er erkannte den ­Zusammenhang zwischen den wiederkehrenden Überschwemmungen und dem schlechten ­Gesundheitszustand der Bevölkerung im Seeland. Nach verheerenden Hochwassern in den Jahren 1831 und 1832 wurde Schneider zum Präsidenten einer Kommission gewählt, die sich der Hochwasserproblematik im Seeland annehmen sollte.

Ein Bündner hat grosse Pläne

1839 beschloss der Berner Regierungsrat – dem seit 1838 auch Schneider angehörte –, dass nicht der Kanton die Juragewässerkorrektion realisieren solle, sondern eine private Gesellschaft. Das Korrektionsprojekt wurde 1841/1842 vom Bündner Ingenieur Riccardo La Nicca (1794–1883) ausgearbeitet.

1847 kam es zum Sonderbundskrieg, dem Bürgerkrieg der Kantone. Er vergiftete das politische Klima in der Schweiz. An eine rasche Umsetzung des Vorhabens war nicht zu denken. Für die betroffenen Kantone allein war ein Projekt dieser Grössenordnung nicht zu stemmen. So versuchte Schneider, aus der Juragewässerkorrektion eine «nationale Sache» zu machen. Als sich die ­Eidgenossenschaft 1848 vom losen Staatenbund zum Bundesstaat zusammenschloss, wurde Schneider Mitglied des ersten Nationalrates. Dank seiner Lobbyarbeit wurde die Juragewässerkorrektion schliesslich zur nationalen Angelegenheit.

Johann Rudolf Schneider hatte schon als Bub erlebt, wie die wild gewordene Aare jeweils an den Mauern des elterlichen Hauses entlanggeströmt war.

Der Bundesbeschluss vom 25. Juli 1867 beendete die Verzögerungen, die das Projekt bis dahin geprägt hatten. Mit der Übernahme der Oberaufsicht und der grosszügigen Beteiligung durch den Bund konnte das kostspielige Projekt von La Nicca nun realisiert werden. Es war ein Gemeinschaftswerk des Bundes und der Kantone Bern, Freiburg, Neuenburg, Solothurn und Waadt.

Eine Baustelle für 23 Jahre

Das Projekt sah fünf bauliche Massnahmen und Neuanlagen vor: erstens die Ableitung der Aare von Aarberg in den Bielersee durch den neuen Hagneckkanal; zweitens die Ableitung des im Bielersee vereinigten Wassers von Aare, Broye, Zihl und Schüss durch den neuen Nidau-Büren-Kanal; drittens die Korrektion der oberen Zihl zwischen Neuenburger- und Bielersee; viertens die Korrektion der unteren Broye zwischen Murten- und Neuenburgersee sowie fünftens Anpassungsarbeiten auf der Fluss­strecke von Büren bis zur Emmemündung unterhalb von Solothurn.

1868 konnten die Arbeiten zu diesem grössten flussbaulichen Unternehmen in der Geschichte der Schweiz endlich in Angriff genommen werden. Die Seeländer rieben sich verwundert die Augen, als sie die Maschinen sahen, welche die Ingenieure für die Korrektionsarbeiten einsetzten. Die damals beginnende Industrialisierung gab den Ingenieuren die Mittel an die Hand, dieses ­gigantische Werk zu realisieren.

Mit dem Spatenstich am Nidau-Büren-Kanal im August 1868 nahm das Jahrhundertwerk seinen Anfang. Der Bau des Hag­neckkanals für die Ableitung des Aarewassers von Aarberg in den Bielersee wurde im August 1875 begonnen. Genau 3 Jahre später floss das Wasser der Aare erstmals in den Bielersee statt via Lyss, Busswil, Dotzigen und Meienried nach Büren.

Wie Riccardo La Nicca erlebte auch Johann Rudolf Schneider den Abschluss der ersten Jura­gewässerkorrektion 1891 nicht mehr. Aber schon im Jahr nach dem Bundesbeschluss hielt er in einem Brief fest: «Die Satisfaktion, die ich nun habe, dass doch das Werk endlich nach bald 30 Jahren in gleicher Weise und Richtung ausgeführt wird, wie ich es von Anfang an angestrebt und stets im Auge behalten habe, entschädigt mich hundertfältig für etwelche Mühe und Aufopferung an Zeit, die ich für dasselbe dargebracht habe.»

Im ganzen Seeland löste der Bundesbeschluss grosses Aufatmen aus. Gleichzeitig gedachte man des riesigen Einsatzes von Johann Rudolf Schneider, der seitdem als «Retter des Seelandes» verehrt wird.

