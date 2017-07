Abgewiesener Spenglerlehrling darf hoffen

Freitagmorgen, um Punkt 9 Uhr schreitet Amaniel K. * durch die gläserne Drehtür, hinein in den Betonklotz an der Eigerstrasse. Es ist so weit: der Gang zum Migrationsamt. Heute soll er erfahren, wie es weitergeht. In den Händen hält der junge Mann ein Blatt Papier – darauf: zehn Zeilen Hoffnung. Ein Schreiben der Fremdenpolizei. Es erlaubt Amaniel K. weiterzuarbeiten – zumindest vorläufig. Seit den frühen Morgenstunden hat er es schwarz auf weiss. Aufs Amt muss er trotzdem, um zu er­fahren, wo sie ihn künftig unterbringen.

Umstrittener Entscheid

Hintergrund: Amaniel K. soll das Land verlassen und nach über fünf Jahren in seine Heimat zurückkehren. Trotz vorbildlicher Integration, Berufslehre, guter Noten. Der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts Ende Mai war eindeutig. Die kantonalen Migrationsbehörden waren gezwungen, dem jungen Mann die Arbeitserlaubnis zu entziehen. Er soll sein winziges Dachzimmer, das er selbst organisiert hat, gegen ein Bett in einem Asylzentrum tauschen. Weil sich sein Herkunftsland gegen die Rücknahme der eigenen Landsleute sperrt, wäre eine Ausschaffung mit erheblichem Aufwand verbunden. Amaniel wäre zum Nichtstun verdammt.

Sein Arbeitgeber müsste ihm kündigen, tut das aber nicht. «Er ist noch nie zu spät gekommen, erledigt seinen Job einwandfrei, hat sich perfekt im Team eingefügt», sagt sein Lehrlingsbetreuer. Das Unternehmen steht hinter ihrem Mann und vor einem Problem, sollte der die Schweiz tatsächlich verlassen müssen: Die Spenglerbranche kämpft mit einem Fachkräftemangel – der Verlust des Erstjahresstifts hinterliesse nicht nur menschlich eine Lücke.

Hoffnung

Freitag, kurz nach 11 Uhr, auf dem Bildschirm in der Eingangshalle des Amtes läuft ein Film über das Leben in der Schweiz: Nachts Lautstärke drosseln, Müll in den Mülleimer, die Polizei hilft, Endlosschlaufe. Der Sicherheitsmann tritt aus seiner panzerglasgesicherten Loge, Köpfe drehen sich in seine Richtung. Diesmal fällt Amaniels Name. Er greift nach dem Blatt Papier und folgt dem Mann durch die weisse Schiebetür, hinein ins Herz des Betonklotzes.

Nach zwei Minuten ist alles vorbei: Eine Unterkunft in der Region Bern ist künftig Amaniels offizieller Wohnort. Er würde gerne in seinem Dachzimmer bleiben – «geht das?», fragt er. Die Beamtin rät ihm, das mit den Leuten in der Unterkunft zu klären, fertigt eine Kopie des Papiers der Fremdenpolizei und wünscht ihm viel Glück. Ob er das Land verlassen muss, bleibt offen und hängt von seinem Härtefallgesuch ab. Das Migrationsamt teilt mit: «Die Aufnahme einer Berufslehre während des hängigen Asylverfahrens wegen des nachweisbaren Willens zum Erwerb von Bildung begünstigt die Erteilung einer Härtefallbewilligung.» Hoffnung.

* Name von der Redaktion geändert (Berner Zeitung)