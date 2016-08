77-jährige Velofahrerin bei Kollision schwer verletzt

Bei einer Kollision mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug hat sich eine 77-jährige Velofahrerin am Samstag in Grossaffoltern schwer verletzt. Sie musste mit der Rega ins Spital geflogen werden und befindet sich in kritischem Zustand.

Gemäss ersten Erkenntnissen waren die Velofahrerin und der Lenker des Anhängerzuges kurz nach 10 Uhr zeitgleich auf der Ammerzwilstrasse unterwegs gewesen, als sie aus noch ungeklärten Gründen zusammenstiessen. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt, wie die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland und die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schreiben. Der Verkehr auf der Ammerzwilstrasse wurde während der Unfallarbeiten für rund zwei Stunden wechselseitig geführt.

Die Kantonspolizei Bern hat zur Klärung des genauen Unfallhergangs Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 032 324 85 31 zu melden. (mib/sda)