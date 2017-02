37-jährige Velofahrerin nach Unfall verletzt liegen gelassen

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Bernstrasse in Lyss, bei der Abzweigung in Richtung Ammerzwil, zu einem Unfall. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, hatten sowohl eine 37-jährige Velofahrerin wie auch ein schwarzer Kleinwagen auf der Bernstrasse Richtung Ammerzwil eingespurt. Aus noch zu klärenden Gründen touchierte das Auto die Velofahrerin.

Diese kam durch den Zusammenstoss zu Fall und wurde verletzt. Sie musste durch ein Ambulanzteam ins Spital gebracht werden. Das Auto setzte seine Fahrt ohne anzuhalten Richtung Ammerzwil fort. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden von der Kantonspolizei Bern aufgenommen.

In diesem Zusammenhang wird die Lenkerin oder der Lenker des schwarzen Autos sowie Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (flo/pkb)