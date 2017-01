Zug in Brooklyn entgleist – über 100 Verletzte

Ein Zug der Long Island Rail Road (LIRR) fuhr während des morgendlichen Berufsverkehrs gegen 8.30 Uhr Ortszeit im Bahnhof Atlantic Terminal im Stadtteil Brooklyn gegen die Prellböcke. Bilder von TV-Sendern zeigten den ersten Waggon in der Luft über den Gleisen hängend. Zur möglichen Unfallursache wurde nichts bekannt.

Die Zahl der Verletzten wurde mit über 100 angegeben. Die meisten von ihnen erlitten Prellungen. Die LIRR-Züge verbinden die Metropole New York mit Vororten auf der Insel Long Island. An Wochentagen nutzen sie täglich Hunderttausende Menschen.

LATEST: At least 76 people injured in LIRR commuter train derailment in Brooklyn, NY. https://t.co/H6hX5VFI9G pic.twitter.com/ZmA9A5koAE — ABC News (@ABC) 4. Januar 2017

Mehrere Passagiere schilderten dem örtlichen Fernsehsender New York 1, sie hätten gerade aus dem Zug steigen wollen, als sich die Kollision ereignet habe. Mehrere Fahrgäste seien zu Boden geschleudert worden. Auf Bildern, die Augenzeugen in sozialen Online-Netzwerken verbreiteten, waren eine kaputte Zugtür sowie eine durch einen Waggon geflogene Sitzreihe zu sehen.

Update; @FDNY reports 76 non life-threatening injuries reported at scene of LIRR train derailment, Atlantic Terminal pic.twitter.com/gBSXjid0Ql — New York City Alerts (@NYCityAlerts) January 4, 2017

Bei einem Unfall im vergangenen September im benachbarten New Jersey war ein Zug mit erhöhter Geschwindigkeit in einen Kopfbahnhof eingefahren. Eine Frau kam ums Leben, mehr als 100 weitere Menschen wurden verletzt.

Ende September war in der Nähe von New York im Bahnhof Hoboken im Bundesstaat New Jersey ein Pendlerzug entgleist. Ein Mensch starb, 114 weitere wurden verletzt.

