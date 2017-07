Zu Fuss auf der A1 unterwegs: 36-Jähriger tödlich verletzt

Zwischen Uzwil und Gossau kam es zu einem Verkehrsunfall. Eine Person verlor dabei ihr Leben. Die Autobahn ist nach wie vor gesperrt.

Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Ratsplatzes Wildhaus Süd. Gemäss Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei, war eine Person offenbar zu Fuss auf der Fahrbahn unterwegs. Sie wurde angefahren und tödlich verletzt. Details will die Polizei später kommunizieren.

Nach ersten Erkenntnissen stieg der Verunfallte, ein 36-jähriger Slowake, beim Rastplatz Wildhus Süd aus einem hellen Fahrzeug. Danach gelangte er zu Fuss auf die Autobahn. Auf der Fahrspur von Gossau in Richtung St. Gallen wurde er von einem Auto erfasst, weggeschleudert und so schwer verletzt, dass er am Unfallort starb.

Während der Unfallaufnahme mussten beide Fahrspuren in Richtung St. Gallen gesperrt werden. Die Polizei sucht Zeugen und bittet insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin des hellen Fahrzeuges, sich zu melden.

Laut dem TCS staut sich der Verkehr wegen des Unfalls – die Wartezeit Richtung St. Gallen beträgt rund 45 Minuten. Ab Gossau wird der Verkehr von der Autobahn abgeleitet.

#A1 - Zürich -> St. Gallen - Zwischen Gossau und St. Gallen-Winkeln gesperrt, Unfall — TCS Verkehr A1 (@TCSverkehrA1) July 10, 2017

