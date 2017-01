Wird das die kälteste Woche des Winters?

Bis zum nächsten Wochenende wird es auf der Alpennordseite frostig. Bis zu 11 Grad unter null erwarten die Meteorologen von Meteonews in der Nacht. Und auch tagsüber könnte es bis zu minus 7 Grad werden.

Gut möglich, dass wir heute in die kälteste Woche dieses Winters starten. Bis zum nächsten Wochenende gibt es auf... https://t.co/hyqAhhHExD — MeteoNews (@MeteoNewsAG) 16. Januar 2017

Schon heute ist es mit minus 6 bis 0 Grad und Bise ziemlich frostig. Eine nordöstliche Strömung bringt kältere, aber nicht mehr so feuchte Luft auf die Alpennordseite – ein Eistag, wie SRF Meteo auf Twitter schreibt.

Heute veränderlich bewölkt, teils längere sonnige Abschnitte. Da und dort Schneeschauer, vor allem in Voralpennähe. #Eistag: kalte -3 °C.^jr — SRF Meteo (@srfmeteo) 16. Januar 2017

Am Dienstag wird es noch frostiger: Mit zwischen minus vier und minus sieben Grad und einer bissigen Bise ist Frieren angesagt.

Ein neuer Kälterekord ist aber nicht in Sicht: So kalt wie am 7. Februar 1991 auf der Glattalp mit -52,5 Grad wird es diesen Winter wohl nicht mehr. Wind, Wolken- und Hochnebelfelder über der Schweiz verhindern dies, berichtet SRF Meteo. Es bleibt aber kalt in Europa in den kommenden Wochen. (ij)