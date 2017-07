Wegfahrender Zug erfasst 27-Jährige

Eine junge Frau ist bei einem Unfall im Bahnhof Gontenschwil AG schwer verletzt worden. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass sie unter der Wagenkupplung eines Zuges durchschlüpfte und der Zug dabei anfuhr. Sie wurde mit einem Helikopter ins Spital geflogen.

Ein Zug der Wynental- und Suhrentalbahn (WSB) war am Samstag kurz nach 6 Uhr in Gontenschwil in Richtung Aarau losgefahren, als ein Gegenzug in die Station einfuhr. Dessen Zugführer bemerkte nach Angaben der Polizei die schwer verletzte 27-jährige Ungarin auf dem Geleise. Sie sei offenbar vom wegfahrenden Zug erfasst worden.

Gemäss ersten Ermittlungen stand die Frau auf der falschen Seite des Geleises. Nachdem der Zug eingefahren war, wollte sie unter der Kupplung der beiden Wagen durchgehen, wie die Polizei schrieb. Dabei sei sie vom abfahrenden Zug erfasst worden. (woz/sda)