Video zeigt herabstürzenden Feuerball

Ein Meteorit hat heute den dunklen Nachthimmel über den USA erhellt. Streifenwagen der Polizei hätten mit ihren Kameras am frühen Morgen (Ortszeit) einen Feuerball über den Staaten Wisconsin und Illinois aufgenommen, teilten die Behörden mit.

Der Meteorologe Jeff Last vom Nationalen Wetterdienst in Wisconsin sagte, der Himmelskörper habe mit einem gewaltigen Knall die Schallmauer durchbrochen, was die Häuser der Region erzittern lassen habe.

Die US-Meteoriten-Gesellschaft berichtet zudem, der Himmelskörper sei auch über Indiana, Michigan und anderen US-Staaten gesichtet worden. Last sagte, Radaraufzeichnungen zeigten, dass der Meteorit über den Michigan-See gedonnert sei. Er könne aber nicht sagen, ob das kosmische Geschoss ins Wasser gestürzt oder vorher auseinandergebrochen sei. (nag/dapd)