Verkehrschaos um den Flughafen Zürich

Auf der Autobahn A51 beim Flughafen Zürich ist es um 11 Uhr zu einem Selbstunfall gekommen. In Folge hat sich der Verkehr in und um den Flughafen sowie in Kloten erheblich gestaut. Der Unfall ereignete sich auf der Autobahn in Richtung Zürich kurz vor dem Autobahntunnel in Glattbrugg.

Das Unfallfahrzeug hatte einen Anhänger mit einem geladenen Auto montiert, der beim Unfall samt Ladung umfiel und die ganze Autobahn blockierte, wie Carmen Surber von der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage sagte. Der genaue Unfallhergang sei noch unklar. Die Fahrerin wurde leicht verletzt.

Verkehrschaos bis auf die Gegenfahrbahn

Um 13.30 Uhr waren die Einfahrt Glattbrugg in Richtung Zürich und ein Fahrstreifen auf der Autobahn weiterhin gesperrt. Gemäss TCS Verkehrsinformation war zudem der Verkehr um den Flughafen und in Kloten erheblich überlastet.

Beim Flughafen staute sich der Verkehr gar auf die Gegenfahrbahn der Autobahn zurück. Leserbilder zeigen die Blechschlange vor der Ausfahrt Flughafen in Richtung Bülach.

(mch)