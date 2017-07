US-Militärflugzeug stürzt in Sojabohnenfeld – 16 Tote

Bei einem Absturz eines Transportflugzeugs der US-Marines über der Deltaregion des Mississippis sind laut CNN 16 Menschen ums Leben gekommen. Es werde noch nach weiteren Opfern gesucht, sagte der Sheriff des Bezirks Leflore, Ricky Banks, der Nachrichtenagentur AP am späten Montagabend. Die Maschine vom Typ KC-130 sei rund 140 Kilometer von Jackson, der Hauptstadt des US-Staates Mississippi, zu Boden gegangen.

Alle Opfer hätten sich an Bord der Maschine befunden, berichtete der TV-Sender am Dienstag unter Berufung auf den Direktor des örtlichen Notfallmanagements, Fred Randle. Nach dem Absturz in einem Sojabohnenfeld sei ein Helikopter unterwegs und suche nach den noch verbliebenen Opfern, so der Sheriff.

16 people are dead in a military plane crash in LeFlore County, Mississippi, the county emergency director says https://t.co/GaXcfBVMbI — CNN (@CNN) 11. Juli 2017

Das US-Marinekorps bestätigte im Kurznachrichtendienst Twitter, dass eine Maschine vom Typ KC-130 in ein Unglück verwickelt gewesen sei.

A USMC KC-130 mishap occurred the evening of July 10. Further information will be released as available. pic.twitter.com/QEFhooJZmC — U.S. Marines (@USMC) 11. Juli 2017

Die Trümmer seien in einem Radius von acht Kilometern verstreut gewesen, wurde der örtliche Feuerwehrchef zitiert. Die Feuerwehr habe an der Absturzstelle versucht, das brennende Wrack mit Schaum zu löschen.

Behördenvertreter hatten zunächst keine Informationen zur Ursache des Unfalls oder woher der Flug stammte. Eine Sprecherin des Militärs, Sarah Burns, sagte, am Montagabend sei es zu einem Unfall mit der KC-130 gekommen. Der Absturz sei um 16 Uhr Ortszeit gemeldet worden, teilte der Feuerwehrchef der Stadt Greenwood in Mississippi mit. Trümmer der Maschine seien in einem Radius von acht Kilometern verteilt. (chk/AP/sda)