US-Militärflugzeug abgestürzt – fünf Tote

Ein Transportflugzeug des US-Militärs ist über der Deltaregion des Mississippis abgestürzt und hat mindestens fünf Menschen an Bord in den Tod gerissen. Die Maschine vom Typ C-130 sei rund 140 Kilometer von Jackson, der Hauptstadt des US-Staates Mississippi, zu Boden gegangen, teilte der Sheriff des Bezirks Leflore der Nachrichtenagentur AP am Montag mit. Insgesamt hätten sich neun Menschen in dem Flugzeug befunden.

FIRST ALERT UPDATE: 16 dead in Marine C-130 crash in Mississippi >> https://t.co/z1reM3CROk pic.twitter.com/JT9kGtrHVt — WAFF 48 (@waff48) 11. Juli 2017

A USMC KC-130 mishap occurred the evening of July 10. Further information will be released as available. pic.twitter.com/QEFhooJZmC — U.S. Marines (@USMC) 11. Juli 2017

Nach dem Absturz in einem Sojabohnen-Feld sei ein Helikopter unterwegs und suche nach den noch verbliebenen Opfern, so der Sheriff. Behördenvertreter hatten zunächst keine Informationen zur Ursache des Unfalls oder woher der Flug stammte.

Eine Sprecherin des Militärs, Sarah Burns, sagte, am Montagabend sei es zu einem Unfall mit der C-130 gekommen. Der Absturz sei um 16 Uhr Ortszeit gemeldet worden, teilte der Feuerwehrchef der Stadt Greenwood in Mississippi mit. Trümmer der Maschine seien in einem Radius von acht Kilometern verteilt. (chk/AP)