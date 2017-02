Triebwerkproblem zwingt Swiss-Pilot zur Landung

Am Donnerstagabend ist der Swiss-Flug LX465 auf dem Weg von London City nach Zürich am Flughafen Stansted zwischengelandet. Die ausserplanmässige Landung erfolgte aufgrund einer Unregelmässigkeit bei einem der vier Triebwerke, teilt die Swiss heute auf Anfrage mit.

Bereits am Donnerstagabend strandeten 100 Swiss-Passagiere wegen einer technischen Unregelmässigkeit an einem Triebwerk in Barcelona, wie «20 Minuten» berichtete.

«Technisch unterschiedliche Muster»

Swiss-Sprecher Stefan Vasic betonte, dass es beim jüngsten Vorfall keinen Zusammenhang mit den Unregelmässigkeiten des Fluges von Barcelona nach Zürich gebe; auch nicht mit der Swiss-Maschine, eine Boeing 777, die letzte Woche von Zürich nach Los Angeles unterwegs war und ihre normale Flugroute «aufgrund technischer Unregelmässigkeiten» über der Arktis abbrechen und in Iqaluit landen musste. Es handle sich um «technisch unterschiedliche Muster». Dass sich die Vorfälle innert kurzer Zeit gehäuft haben, «ist Zufall und nicht systembedingt», so Vasic.

Für die Passagiere des Flugs LX465 habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden, schreibt die Swiss. «Unsere Gäste wurden in Hotels untergebracht und bereits am Freitagmorgen mit einer Ersatzmaschine nach Zürich geflogen», heisst es weiter. (nag)