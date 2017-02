Swiss-Maschine ist unterwegs zurück in die Schweiz

Die Swiss-Maschine, die wegen Triebwerkproblemen im kanadischen Iqaluit notlanden musste, ist – mit neuem Triebwerk – auf dem Weg zurück in die Heimat. Um ca. 8.30 Uhr soll die Boeing 777 in Zürich landen.

Flight #LX5177 from Iqaluit to Zurich - B777 Reg. HB-JND returns to Zurich with a new engine https://t.co/ibUpYn3WaJ pic.twitter.com/qRTeuWYyMb — Breaking Flight News (@FlightBreaking) 9. Februar 2017

Rund eine Woche stand das Flugzeug der Swiss im kanadischen Iqaluit. Das linke Triebwerk hatte sich auf dem Flug nach Los Angeles wegen einer Störungsmeldung automatisch abgeschaltet und der Flieger war darauf in der Arktis notgelandet. Eine Antonov An-124 hatte am Wochenende ein neues Triebwerk in die Arktis geflogen.

Das Swiss-Maschine ist startklar. (Quelle: Twitter/Kuthula Matshazi)

Das neu eingebaute Triebwerk wird lautstark getestet. (Quelle: Twitter/Frank Reardon Photos)

Ein Flughafen für Notfälle

Der Flughafen Iqaluit, der über eine 2600 Meter langen Piste, ein Terminal und ein Gepäckausgabeband verfügt, ist für Notlandungen auf der polaren Route vorgesehen. Er wird hin und wieder ausserplanmässig angeflogen, wenn sich an Bord eines Langstreckenfluges ein medizinischer Notfall ereignet oder ein technisches Problem auftritt.