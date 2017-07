Schwertransport steckt auf Bahnübergang fest

In Staad SG steckt ein Schwertransporter auf einem Bahnübergang fest und blockiert sowohl die Strasse als auch die Schiene. Das hat Gian Andrea Rizzoli, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, auf Anfrage von Bernerzeitung.ch/Newsnet bestätigt. Der Vorfall ereignete sich nach Aussagen mehrerer Leserreporter zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr.

Der knapp 30 Meter lange Transporter war vom See her auf der Thalerstrasse in Richtung Rorschacherberg unterwegs. Der Hinterteil des Transporters ist anscheinend von der Strasse abgekommen und in der Erde eingesunken. Die Räumung könnte gemäss der Feuerwehr vor Ort noch bis in die Morgenstunden dauern, wie zwei Leserreporter berichten. Teile des Bahnübergangs werden anscheinend abmontiert.

Um Mitternacht konnten weder Züge noch Autos den Übergang passieren. Es ist ein Spezialkran vor Ort, um bei der Befreiung des Schwertransporters zu helfen, so Rizzoli.

Der Transporter war auf der Thalerstrasse unterwegs, als er steckenblieb. (3. Juli 2017) Bild: Screenshot Google Maps

Update folgt... (mch)