Russland schliesst Terroranschlag nicht aus

Nach dem Absturz eines russischen Militärflugzeugs mit wahrscheinlich 92 Toten schliesst die Regierung einen Terroranschlag nicht aus. Verkehrsminister Maxim Sokolow sagte am Sonntagnachmittag, als mögliche Ursache werde auch ein Terrorakt in Betracht gezogen. Man untersuche ein ganzes Spektrum an möglichen Gründen. Es sei aber verfrüht, über die Ursache zu spekulieren. Die Maschine des Verteidigungsministeriums war wenige Minuten nach dem Start aus bisher ungeklärten Gründen ins Schwarze Meer gestürzt.

Unter den Passagieren waren auch Mitglieder des bekannten Alexandrow-Militärchores sowie eine bekannte Ärztin. Die Maschine war auf dem Weg von Sotschi zu einem Besuch russischer Truppen in Syrien auf der Militärbasis Hemeimim in der Provinz Latakia, dort sollten die Musiker ein Neujahrskonzert geben. Im Oktober 2015 war ein russischer Ferienflieger auf seinem Flug von Ägypten nach Russland durch eine an Bord geschmuggelte Bombe abgestürzt, alle 224 Insassen starben.

Zunächst hatte ein ranghoher Regierungsvertreter die Möglichkeit heruntergespielt, dass es sich um einen Terrorakt handeln könnte. Präsident Wladimir Putin rief für (den morgigen) Montag eine eintägige Staatstrauer aus. Syriens Präsident Baschar al-Assad, den Russland seit September 2015 mit Luftangriffen im Kampf gegen Aufständische hilft, kondolierte Putin.

Mehr als 3000 Rettungskräfte waren im Einsatz, um nach möglichen Überlebenden zu suchen, darunter auch Dutzende Taucher. Bis zum Nachmittag wurden zehn Leichen aus dem Schwarzen Meer geborgen. Flugzeugtrümmer waren nur 1,5 Kilometer von der Küste entfernt entdeckt worden.

«Wir sind uns nie sicher, ob wir lebend zurückkommen»

Der Kontakt zur Maschine vom Typ Tupolew Tu-154 war bereits zwei Minuten nach dem Start abgerissen. An Bord befanden sich Ministeriumsangaben acht Besatzungsmitglieder und 84 Passagiere, darunter der Leiter des Chors, Waleri Chalilow. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax reisten auch neun Fernsehjournalisten mit.

Auch die russische Ärztin Jelisaweta Glinka sass in dem Flugzeug. Sie ist unter dem Namen «Doktor Lisa» bekannt für ihre wohltätige Arbeit unter anderem in der Ostukraine und wollte laut ihrer Stiftung Medikamente in ein Krankenhaus in Syrien bringen. Erst im November war sie von Präsident Putin für ihre Arbeit geehrt worden. Damals sagte sie über ihre Einsätze:«Wir sind uns nie sicher, ob wir lebend zurückkommen. Aber wir sind uns sicher, dass Herzlichkeit, Mitgefühl und Wohltätigkeit stärker sind als jede Waffe.»

Das Flugzeug sollte den Chor von Sotschi zur russischen Armeebasis im syrisischen Latakia bringen. (Karte: Google maps)

Als mögliche Ursachen galten zunächst eine technische Panne oder ein Fehler der Besatzung, wie Viktor Oserow, der Vorsitzende im Verteidigungsausschuss des russischen Föderationsrats, sagte. Er schloss Terror aus, weil die Maschine nur vom Militär genutzt worden sei.

Bei der Tupolew Tu-154 handelt es sich um ein dreimotoriges Verkehrsflugzeug aus Sowjet-Produktion. Nach heutigen Standards ist es zwar laut und braucht viel Treibstoff, es gilt aber als wendiges und zuverlässiges Arbeitspferd. Die verunglückte Maschine wurde 1983 gebaut und 2014 repariert.

Auch die Maschine, in der im April 2010 der polnische Präsident Lech Kaczynski und 95 weitere Menschen ums Leben kamen, war eine Tu-154. Untersuchungen machten einen Fehler des Piloten und schlechtes Wetter für das Unglück verantwortlich. Die polnischen Behörden leiteten aber eine weitere Untersuchung ein.

(foa/fal/sda)