Rettungskräfte: 16 Tote bei Busunglück in Italien

Bei dem Busunglück im Norden Italiens sind nach Angaben der Rettungskräfte 16 Menschen getötet worden. 36 Verletzte seien nach dem Unglück am Freitagabend in Verona ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Zuvor hatte die italienische Nachrichtenagentur Agi berichtet, der Bus sei gegen einen Pfeiler geprallt und ausgebrannt. Dabei seien mindestens sieben Menschen getötet worden. Der französische Busfahrer und seine Familie seien vermutlich unter den Todesopfern, berichtete Agi weiter. An Bord des Busses befanden sich laut der Zeitung «Corriere della Sera» 50 junge Ungarn im Alter von bis zu 18 Jahren.

(kat/AFP)