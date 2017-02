Rätsel um Toten in ausgebranntem Auto

In Brittnau stossen Polizisten auf ein ausgebranntes Fahrzeug, in dem sich eine verkohlte Leiche befindet. Das Auto ist auf den 55-jährigen Alfred Tanner mit Wohnsitz in Wikon eingelöst. Ob es sich bei dem Toten tatsächlich um Tanner handelt, ist derzeit nicht klar. Der Mann konnte bislang nicht aufgefunden werden. Er könnte gemäss Vermutungen der Ermittlungsbehörden im Auto verbrannt sein. Die Polizei sucht nach Augenzeugen.

Ein Bild des vermissten Alfred Tanner: (Quelle: Kapo Aargau)

Ein Passant fand das völlig ausgebrannte Fahrzeug am frühen Dienstagmorgen beim Scheibenstand am Grütmattweg in Brittnau. Das teilte die Aargauer Kantonspolizei heute mit. Im bereits ausgekühlten Wrack stiess die Polizei auf die verkohlten Überreste eines Menschen. Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm nahmen intensive Ermittlungen auf.

Die Umstände und Hintergründe des Vorfalls sind noch weitgehend unklar. Eindeutige Hinweise auf ein Tötungsdelikt bestehen gemäss Polizei nicht. Ein Kapitalverbrechen könne indes nicht vollständig ausgeschlossen werden. Im Fokus der Ermittlungen stehe auch ein Suizid. Ein Verkehrsunfall werde ausgeschlossen. (nag/sda)