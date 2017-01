Polizei ermittelt in Arosa wegen Brandstiftung

Das Posthotel war laut Heimatschutz eine architektonische Perle. Das 1929 erbaute Gebäude zähle zu den frühsten Werken des Neuen Bauens in Arosa. Das avantgardistische, lichtdurchflutete Haus sollte durch seine moderne Architektur neue Gäste anlocken, steht in der Broschüre «Baukultur in Arosa entdecken» des Heimatschutzes.

Nun aber wurde das Posthotel von einem Feuer zerstört, das am 30. Dezember ausgebrochen ist und erst in der Neujahrsnacht vollständig gelöscht werden konnte. Ein 85-jähriger Mann erlitt eine schwere Rauchvergiftung, ein Kind und eine Frau eine mittelschwere. 150 Personen waren nach dem Brandausbruch im Hotel am Freitag evakuiert worden.

Nun gab die Kantonspolizei Graubünden gegenüber Bernerzeitung.ch/Newsnet erstmals Auskunft, was Brandermittler festgestellt haben: «Das Feuer ist nicht in der Pizzeria ausgebrochen, sondern im Keller, unter der Pizzeria. Es wird jetzt ermittelt, ob es sich um eine technische Brandursache handelt, ob die Ursache auf Fahrlässigkeit zurückgeht oder ob es sich um Brandstiftung handelt.» Auch werde das Alarmsystem noch genauer ausgewertet, und man erhoffe sich daraus weitere Erkenntnisse. Klar sei: Die Decken waren aus Holz und nicht aus Beton. (TA)