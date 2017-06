Öl-Laster kippt – über 120 Menschen verbrennen

Mehr als 120 Menschen sind nach Angaben eines pakistanischen Behördensprechers bei einem Tanklastwagen-Unfall ums Leben gekommen. Ein mit Öl beladener Lastkraftwagen sei am Sonntag umgekippt und in Flammen aufgegangen, berichtete Rizwan Naseer, der Direktor der Rettungsdienste in der pakistanischen Provinz Punjab.

Der Tanklastzug war auf der Fernstrasse von Karachi nach Lahore umgekippt. Einwohner eines nahegelegenen Dorfes rannten mit Benzinkanistern zur Unfallstelle, um auslaufenden Brennstoff aufzusammeln. Dann brach ein Feuer aus.

Die Polizei versuchte, die Unfallstelle abzuriegeln, wurde aber von dem Ansturm der Dorfbewohner zurückgedrängt, sagte Naseer. Nach seinen Angaben kamen 122 Menschen ums Leben, 76 erlitten Verletzungen, viele davon schwere Verbrennungen. Etliche Menschen seien bis zur Unkenntlichkeit verbrannt, fügte er hinzu.

Massive oil tanker fire kills more than 120 in Ahmadpur Sharqia..

#Bahawalpur pic.twitter.com/av1r58mSVX — Hammad Hassan (@Hammad4245) 25. Juni 2017

Update folgt ... (roy/AP/sda)