Morgen Schnee, am Donnerstag Pflotsch

Die Nacht auf Dienstag bringt neue Schneefälle. Der Wetterdienst Meteonews erwartet auch in tieferen Lagen 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee.

Die Störungszone zieht von Frankreich her über die Schweiz. In der West- und Nordwestschweiz könnten daher die Strassenverhältnisse bereits im Morgenverkehr prekär sein.

Vorsicht auf dem Heimweg

In der Region Zürich und in der Ostschweiz dürfte es am Vormittag noch trocken bleiben. Erst gegen Mittag erwarten die Meteorologen erste Flocken. Am Nachmittag ist auch starker Schneefall möglich, was den Abendverkehr beeinträchtigen könnte.

Immerhin ist es nicht ganz so bitterkalt wie in den letzten Tagen. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt.

Noch mehr Schnee am Freitag

In der Nacht auf Donnerstag verwandelt der Regen die weisse Pracht im Flachland in eine pflotschige Masse. Die Schneefallgrenze steigt vorübergehend auf 1000 bis 1300 Meter.

Die Verschnaufpause für die Schneeräum-Equipen ist jedoch nur von kurzer Dauer. Bereits am Freitag sind neue Schneefälle angekündigt.

(woz)