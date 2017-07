Londoner Touristenattraktion steht in Flammen

In London ist ein grosser Brand ausgebrochen. Mehr als 70 Feuerwehrleute kämpften mit zehn Löschfahrzeugen am frühen Montagmorgen gegen ein Feuer im Camden Market, einer bekannten Touristenattraktion. Verletzt wurde nach ersten Angaben bislang niemand.

Das Feuer brach in einer Markthalle im Camden Lock Market aus, der erste, zweite und dritte Stock sowie das Dach des Gebäudes stünden in Flammen, teilte die Londoner Feuerwehr mit. Ein Sprecherin des Rettungsdienstes sagte, bisher habe es noch keine Verletzten gegeben.

Schon 2008 in Flammen

Über den Grund für das Feuer gab es zunächst keine Informationen. Um kurz nach Mitternacht war laut des Rettungsdienstes ein Anruf wegen eines Feuers eingegangen. Zeugin Joan Ribes sagte: «Das Feuer breitet sich sehr schnell aus.» Leute würden zusehen, aber sie habe befürchtet, das Gebäude könne explodieren, da dort in der Nähe Restaurants mit Küche seien.

Der Camden Lock Market im Norden Londons besteht aus verschiedenen Märkten und Hunderten Geschäften, Ständen und Restaurants. Er ist sowohl bei Einheimischen als auch bei Touristen beliebt. Er befindet sich in einem ehemaligen Eisenbahndepot. Das Angebot reicht von Kunsthandwerk über Bücher, Schmuck und Kleidung bis hin zu Lebensmitteln. Teile des Marktes fielen bereits im Februar 2008 Flammen zum Opfer.

Sad to see #CamdenMarket on fire! I was just in London & love #Camden Prayers for everyone's safety https://t.co/97UfR7Yo14 pic.twitter.com/04P5091gUE — Travel Glitches (@TravelGlitches) 10. Juli 2017

Am 14. Juni war in London ein 24-stöckiges Hochhaus abgebrannt. Das Feuer konnte sich über die entflammbare Fassadenverkleidung rasend schnell ausbreiten. Mindestens 80 Menschen kamen in den Flammen ums Leben.

Die Feuerwehr gibt auf Twitter Entwarnung: Das Feuer ist unter Kontrolle.

The #CamdenMarket fire is now under control but crews will be damping down into the morning © @CamdenJohnny Latest: https://t.co/WYOasMBp2a pic.twitter.com/nWEgvv0ZMb — London Fire Brigade (@LondonFire) 10. Juli 2017

(foa/sda)