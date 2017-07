Lokführer betrunken – Fahrgäste rufen Polizei

Die Bahnfahrt eines alkoholisierten Lokführers haben Polizeibeamte in Stolberg bei Aachen (Bundesland Nordrhein-Westfalen) gestoppt. Zeugen hätten am Sonntagabend die Beamten über das «merkwürdige Verhalten» des Manns informiert, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Reisenden bemerkten laut einem Sprecher auch gerötete und glasige Augen bei dem Lokführer. Ein Alkoholtest ergab dann «einen Wert jenseits der absoluten Fahrtüchtigkeit». Gemäss dem Onlineportal des WDR hätte die Kontrolle mehr als zwei Promille ergeben.

Die Beamten beschlagnahmten seinen Zugführerschein. Die Weiterfahrt des Zugs wurde laut Polizei durch den Notfallmanager der Bahn organisiert. Über Behinderungen im Bahnverkehr sei nichts bekannt. (fal/afp)