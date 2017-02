Lawine reisst mindestens vier Skifahrer in den Tod

Im Gebiet der französischen Alpen-Skistation Tignes sind am Morgen neun Skifahrer von einer Lawine verschüttet worden.

Wie die Rettungskräfte mitteilten, wurden bei dem Unglück mindestens vier Menschen getötet. Das Unglück ereignete sich auf rund 2100 Metern Höhe.

Bekanntes Skigebiet: Das Hochtal um Tignes (Bild: Google Maps)

Laut «euronews» sollen die Skifahrer ausserhalb der Piste unterwegs gewesen sein.

Neuf personnes emportées par une avalanche à Tignes, au moins deux morts #AFP — Agence France-Presse (@afpfr) 13. Februar 2017

In dem Hochtal um Tignes befindet sich eines der bekanntesten Skigebiete Frankreichs. Wegen der Winterferien in Frankreich gibt es in den Skigebieten derzeit viele Gäste.

Update folgt... (jdr/sda)