Krater verschlingt Häuser in Florida

Im US-Staat Florida hat sich ein Senkloch aufgetan und ein Boot und zwei Häuser verschlungen. Der Krater habe zunächst die Grösse eines Swimmingpools gehabt, sei aber rasch grösser geworden teilten die Behörden im Bezirk Pasco nördlich von Tampa am Freitag mit. Berichte über Verletzte gab es nicht.

Feuerwehrchef Shawn Whited sagte, er sei am Morgen (Ortszeit) zu Hilfe gerufen worden, weil ein Anwohner eine Absenkung unter seinem Boot in einem Hof entdeckt habe. Binnen Minuten habe sich ein Abgrund aufgetan, in den das Boot hineingestürzt sei. Feuerwehrleute hätten gerade noch zwei Hunde und einige Habseligkeiten aus dem Haus bringen können, bevor es zusammenbrach und in dem Schlund versank. Am Nachmittag sei das Nachbarhaus eingestürzt. Die Einwohner von zehn weiteren Gebäuden seien evakuiert worden. Inzwischen gähne in dem Ort ein 60 Meter weiter Abgrund von 15 Metern Tiefe. In etwa 100 Häusern fiel der Strom aus.

Senklöcher entstehen meist durch das Einbrechen eines Hohlraums im Untergrund. Behördenunterlagen zufolge hatte sich bei dem zuerst eingestürzten Haus vor fünf Jahren schon einmal die Erde aufgetan. Damals wurde das Senkloch stabilisiert. Das Haus wurde 2015 verkauft. (woz/dapd)