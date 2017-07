Kalifornier will 80 Hotdogs in 10 Minuten verdrücken

Er ist ein Wettkämpfer mit eigenem Wikipedia-Eintrag, 1,80 gross und 104 Kilo schwer. Joey Chestnut, auch «Jaws» genannt, will am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, 80 Hotdogs in 10 Minuten verdrücken.

Zum vierten Mal findet in New York anlässlich des Independence Days der «Nathan's Hot Dog Eating Contest» statt. Der 33-jährige Kalifornier hält schon mehrere Weltrekorde.

So gewann er 2010 eine Pizza-Meisterschaft, indem er 37 Pizzastücke in 10 Minuten ass. 2012 stellte er am internationalen Hotdog-Wettessen einen neuen Rekord mit 68 Hotdogs auf. Chestnut trainiert, indem er jeden Morgen fast vier Liter Milch und ebenso viel Wasser trinkt.

.@eatingcontest Legends will face off on July 4th in Coney Island – Who has what it takes to walk away with the Mustard Belt? #RoadToConey pic.twitter.com/Z45t7D39ZM — Nathan's Famous (@originalnathans) June 24, 2017

«Ich freue mich auf den 4. Juli», sagt der 33-jährige Kalifornier. «Ich kann es kaum erwarten, mich an ein neues Limit zu pushen.» Zwei Kontrahenten hat Chestnut, die ihn herausfordern werden.

Auch vor Glace macht er nicht Halt: Joey Chestnut stopft 25 Eis-Sandwiches in sich rein. (Video: Youtube) (oli)