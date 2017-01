Islamisten befreien mehr als 100 Häftlinge auf den Philippinen

Dutzende Islamisten haben ein Gefängnis auf den Philippinen angegriffen und 132 Häftlinge befreit. Nach Behördenangaben lieferten sich mehr als 100 Angreifer in der Provinz Cotabato auf der Insel Mindanao am Mittwoch ein zweistündiges Feuergefecht mit den Wachmännern und töteten einen Gefängniswärter.

Ein Gefängniswärter sagte dem Fernsehsender ABS-CBN. Es habe sich um eine Aktion zur Befreiung von islamistischen Gesinnungsgenossen gehandelt.

Grosse Suche im Gange

Gemäss Polizeichef Leo Ajero sind zwei entflohene Häftlinge gefasst worden. Armeeinheiten und Polizisten suchen nach den anderen Flüchtigen. Beobachter sprachen von einem der grössten Gefängnisausbrüche auf den Philippinen in den vergangenen Jahren.

Nearly 100 armed men(MILF) raid north #Cotabato jail in #Kidapawan city, free 132 inmates #Philippines .One guard shot dead

