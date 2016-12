Drei Festnahmen bei Grosseinsatz der Polizei im Rheintal

Nach dem Raubüberfall auf einen Betrieb an der Neugasse in Rorschach SG kurz nach 11 Uhr sind bereits drei mögliche Täter festgenommen worden. Die Täter hatten Bargeld erbeutet und waren geflohen.

Nach Meldungen über die flüchtenden Täter sei eine Grossfahndung eingeleitet worden, teilte die St. Galler Polizei am Mittag mit. Zwei mutmassliche Täter konnten im Rheintal verhaftet werden. Unterdessen hat die Polizei einen dritten möglichen Täter festgenommen. Weil nicht bekannt ist, ob weitere Personen an dem Überfall beteiligt waren, läuft die gross angelegte Fahndung weiter.

Ein weiterer Mann auf der Flucht?

Ein Leser von «20 Minuten» hat beobachtet, wie ein BMW mit Bregenzer Kennzeichen auf der Hauptstrasse von Diepoldsau in Richtung Widnau von der Polizei angehalten wurde. Dabei konnte ein Mann flüchten. Die Beamten hätten sofort die Suche nach der flüchtenden Person aufgenommen, berichtete der Leser aus dem Rheintal, der die Szene als «filmreifen Krimi» bezeichnete. Später konnte der Flüchtige festgenommen werden, wie die Polizei am frühen Nachmittag vermeldete.

Nach letzten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass sich ein weiterer Beteiligter am Raubüberfall auf der Flucht befindet. Zeugen hätten beobachtet, dass er in Widnau SG in ein graues oder silbriges Auto als Beifahrer eingestiegen sei. Das Auto entfernte sich anschliessend in unbekannte Richtung. (fal/sda)