Grossalarm in Hamburg – Feuerwehr geht von Reizgas aus

Am Flughafen Hamburg ist mutmasslich Pfefferspray oder ein ähnliches Reizgas versprüht worden. Man habe eine entsprechende Kartusche gefunden, diese könnte der Ursprung für die Geruchsbelästigung und die gesundheitlichen Probleme etlicher Menschen am Sonntagmittag sein, teilte ein Feuerwehrsprecher in Hamburg mit.

Der Stoff habe sich dann über die Klimaanlage im Gebäude verteilt. Man gehe nicht von einem Terroranschlag aus. 68 Menschen seien untersucht worden, neun kamen ins Spital. Die Flughafenleitung hatte zuvor mitgeteilt, der Flugbetrieb sei mehr als eine Stunde lahmgelegt gewesen. Die Feuerwehr räumte den Airport, mittlerweile sind die Gebäude aber wieder freigegeben.

«Reihenweise Leute umgekippt»

Eine Redaktorin von 20 Minuten ist zufällig vor Ort, ihr Flug wurde gestrichen: «Es stehen haufenweise Feuerwehr- und Krankenwagen vor den Eingängen», schildert sie ihren ersten Eindruck der Situation. «Am Check-In hat man uns gesagt, es sei Gas ausgetreten und es seien reihenweise Leute umgekippt. Jetzt müssen wir alle den Flughafen verlassen.»

In dem Bereich, in dem Fluggäste und Handgepäck kontrolliert werden, hätten zahlreiche Menschen über Augenbrennen und Reizhusten geklagt, berichtet ein Sprecher der Bundespolizei.

Die «Hamburger Morgenpost» schreibt, am Sonntagmittag hätten mehrere Personen über «üble Gerüche» und Atemwegsreizungen geklagt. Der Alarm ging am späten Vormittag ein.

