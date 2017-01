Festnahmen nach 75-Millionen-Coup

Die niederländische Militärpolizei hat heute mitgeteilt, dass zwölf Jahre nach einem millionenschweren Diamantenraubüberfall in den Niederlanden sieben Verdächtige gefasst worden sind. Die fünf Männer und zwei Frauen mit niederländischer Staatsangehörigkeit wurden in Amsterdam und Valencia (Spanien) aufgespürt.

Der grösste Raubüberfall in der niederländischen Kriminalgeschichte hatte sich Ende Februar 2005 in einem besonders gesicherten Teil des Amsterdamer Flughafens abgespielt: Mit Waffengewalt hatten die Täter ein mit Diamanten beladenes Fahrzeug in ihre Gewalt gebracht. Wenig später wurde ein Teil der Beute zurückgelassen im Wagen gefunden. Der grössere Teil im Wert von etwa 40 Millionen Euro blieb verschwunden. Er wurde bisher auch nicht gefunden, teilte die Polizei mit.

Weitere Festnahmen möglich

Einige Monate nach der Tat hatte die Polizei fünf verdächtige Männer festgenommen, diese jedoch später mangels Beweisen wieder freigelassen.

Ein Polizeisprecher machte keine Angaben dazu, ob einige der damals und der jetzt Festgenommenen identisch sind. Die Behörden hätten im vergangenen Jahr neue Informationen erhalten, die von einer Spezialabteilung der Polizei «längere Zeit intensiv überprüft» worden seien. Dies habe die Festnahmen vom Freitag und heute ermöglicht. Weitere Festnahmen seien durchaus möglich, hiess es. (nag/AFP)