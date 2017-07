Endlich – Badespass und Grillplausch sind zurück

Das Azorenhoch Hanna setzt sich durch: Von Tag zu Tag wird es wärmer. Und es drohen keine abendlichen Gewitter mehr – zumindest bis am Dienstag. Das prophezeit Roger Berret von Meteonews.

Noch am Freitag gab es Kräftige Gewitter in der Ostschweiz. Genau über dem Bodensee hat sich eine spektakuläre Gewitterzelle entladen. Das passiert laut Berret, weil die feucht-warme Luft des Sees das Gewitter nährt. «Auch im Toggenburg und Sankt Gallen gab es kleinere Gewitterzellen», so der Meteorologe.

Ab Sonntag: Badespass und Grillplausch

Es gebe keine neue Hitzewelle, doch in den nächsten Tagen wird es hochsommerich: «Heute bleibt das Wetter ruhig. Ab morgen wird es sonnig aber nicht extrem heiss.» Badewetter sei es am Sonntag aber alle mal.

Wer draussen bräteln will und auf Nummer sicher gehen will, dass es mit dem Feuer auch klappt, sollte trockenes Holz mitbringen, wie Berret empfiehlt. «Vor allem im Osten ist es schon noch nass. Ab Sonntag trocknet es aber wieder.»

Am Samstag wird es noch bescheidene 23 Grad warm, am Sonntag erreichen die Temperaturen in der Deutschschweiz bis zu 26 Grad. Ab Montag bis Donnerstag steigen sie dann auf 30 Grad. Ab Dienstag sind abends wieder vereinzelt Gewitter möglich. (oli)