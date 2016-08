Ein Fest – auch ausserhalb der Arena

Das Thermometer hat die 30-Grad-Grenze längst geknackt: Fast noch erbitterter als der Kampf um die Schwingerkrone ist auf dem Militärflugplatz in Payerne jener um ein Plätzchen am Schatten. Mit Hüten und Fächern versuchen die Besucher, sich gegen die Hitze zu wehren. An den Brunnen bilden sich Schlangen – Wasserflaschen wollen aufgefüllt werden. Ebenfalls in Strömen fliesst das Bier.

Den hochsommerlichen Temperaturen zum Trotz: Die Stimmung rund um die Arena ist blendend. «Aussergewöhnlich!», «Super!» oder «Einfach geil!», lauten die Voten einiger Besucher.

Im Video oben finden Sie einen kleinen Einblick, was auf dem Gelände des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes alles geboten wird – traditionelle Klänge, sportliche Aktivitäten, Einkaufsmöglichkeiten. Mehr Informationen dazu gibts direkt auf der Homepage des «Eidgenössischen». (Bernerzeitung.ch/Newsnet)