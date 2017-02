Drei Tornados zerstören Häuser in Louisiana

Drei Tornados haben im US-Bundesstaat Louisiana grosse Schäden angerichtet. Einer der Tornados wurde im Osten von New Orleans, einer nahe der Stadt Donaldsonville und der dritte in der Nähe der Stadt Killian geortet. Das sagt der Nationale Wetterdienst zu «Fox News».

Berichten zufolge soll es auch Verletzte geben, diese seien bislang jedoch nicht bestätigt worden. Einem Onlinewetterportal zufolge wurden auch Wohnhäuser schwer beschädigt und zwei sogar komplett zerstört. 2,7 Millionen Menschen waren am Dienstag in Teilen von Louisiana, Mississippi und Alabama grosser Unwettergefahr ausgesetzt, wie es im Bericht weiter heisst.

Disturbing footage of Tornado inflicting major damage in New Orleans East ????. #louisiana (via. Instagram :@Igfive_ ) pic.twitter.com/n2Ktn0LUnF