Deutsches Flugzeug nach Bombenalarm in Kuwait notgelandet

Eine Passagiermaschine der Lufthansatochter Eurowings ist mit fast 300 Menschen an Bord auf ihrem Flug von Oman nach Köln wegen einer Bombendrohung in Kuwait zwischengelandet. Ein Sprengsatz wurde nicht in dem Flugzeug gefunden, wie die staatliche Nachrichtenagentur Kuna am Sonntag berichtete.

Ein Lufthansasprecher, Tal Muscal, bestätigte, dass der Flug nach dem Start am Morgen umgeleitet und dass keine Bombe an Bord entdeckt wurde. Unklar war zunächst, wann die Reise nach Köln fortgesetzt werden sollte.

Der Pilot von Flug EW117 erbat den Angaben zufolge am Sonntagmorgen eine Notlandung in Kuwait-Stadt. Nach der Landung seien 299 Passagiere in Sicherheit gebracht worden, berichtete Kuna unter Berufung auf einen Sprecher der zivilen Luftfahrtbehörde Kuwaits.

Noch keine Details zur Drohung

Eurowings sprach dagegen von 287 Passagieren und zehn Besatzungsmitgliedern. Wie es zu dieser Diskrepanz zwischen den Zahlen kam, war zunächst unklar. Details zur Bombendrohung waren ebenfalls nicht bekannt.

Eurowings zufolge wurde der Flug von Salalah im Süden Omans nach Köln in ihrem Auftrag von der Airline SunExpress geflogen. Es habe sich um einen Charterflug für den Reiseveranstalter FTI gehandelt. Für die Strecke Salalah-Köln, die Eurowings seit Oktober anbietet, setzt Eurowings einen Airbus A330-203 ein. (kko/sda)