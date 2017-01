Der First Boy ist der Liebling im Netz

Sein Vater ist nun der mächtigste Mann der Welt. Er selbst hat jedoch vielleicht die grössere Fangemeinde. Trumps Sohn Barron ist seit der Wahl seines Vaters zum 45. Präsidenten der USA im Licht des Medienrummels. Das scheint ihn allerdings eher kalt zu lassen.

Schon an der Siegesrede von Donald Trump im November war der Zehnjährige sichtlich gelangweilt.

Auch die gestrige Vereidigung entlockte dem Spross so manches Gähnen.

Die Twittergemeinschaft amüsiert sich einmal mehr über Barron Trumps Attitüde. Jemand möge dem gähnenden Sohn doch ein Redbull geben, meint ein User.

Für ein zehnjähriges Kind ist so eine Vereidigung eben nichts Spannendes. Das musste auch Sasha Obama bei der Vereidigung ihres Vaters im Jahr 2009 feststellen.

Barron Trump's yawn is also a throwback to Sasha Obama's yawn on 2013. https://t.co/xwAWN2qSLP

Aber Barron weiss sich und andere auch zu unterhalten. Während der frisch gebackene Präsident Trump wichtige Dokumente unterzeichnet, albert Barron im Hintergrund mit dem zehnmonate altem Söhnchen von Ivanka Trump herum.

Barron plays peek-a-boo with Ivanka Trump's 10-month-old son, Theodore James Kushner. So adorable and loving #Inauguration #PresidentTrump pic.twitter.com/1uss9oAUAD

Kaum jemand dürfte es Barron übel nehmen, bei den wichtigen politischen Anlässen nicht ganz bei der Sache zu sein. Im Gegenteil: Dem Zehnjährigen fliegen die Herzen zu. So einfach hatte es sein Vater bislang nicht.

Am I the only one out there who finds Barron Trump so frickin' ADORABLE!!! #SoCute #Cutie #HandsomeBoy #BarronTrump #LikeFatherLikeSon????? pic.twitter.com/LoBjgMRSa0