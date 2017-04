Depp kämpft für Todeskandidaten

Hollywood-Star Johnny Depp hat am Freitag in Little Rock im US-Gliedstaat Arkansas an Protesten gegen eine geplante Serie von Hinrichtungen teilgenommen. Dabei wurde er von dem Ex-Häftling Damien Echols begleitet, wie unter anderem der Lokalsender THV11 berichtete. Auch Kirchenvertreter und Menschenrechtsorganisationen wenden sich gegen die Hinrichtungswelle. In Petitionen wird Gouverneur Asa Hutchinson aufgefordert, die Exekutionen zu stoppen.

Arkansas will ab Ostermontag binnen elf Tagen sieben Häftlinge hinrichten lassen. Der Grund dafür ist, dass Ende des Monats das Haltbarkeitsdatum für noch vorhandene Dosen des Medikaments Midazolam ausläuft, das Teil des Giftcocktails ist. Bis zuletzt werden juristische Auseinandersetzungen vor Gericht erwartet.

Immer wieder Justizirrtümer

Ex-HäftlingEchols war mit zwei Freunden 1994 in Arkansas wegen Mordes an drei Jungen verurteilt worden und 2011 nach langjähriger Haft wegen entlastender Beweise wieder freigekommen. Mehrere Dokumentarfilme beleuchteten den Fall der sogenannten West Memphis 3 um Echols und seine beiden Freunde.

Der 53-jährige Johnny Depp und andere Stars wie Musiker Eddie Vedder und Filmemacher Peter Jackson hatten sich für die Männer im Todestrakt eingesetzt. Zahlreiche Personen protestierten zudem mit Plakaten vor einem lokalen Regierungsgebäude.

Eine Hinrichtung ausgesetzt

Der Oberste Gerichtshof im US-Staat Arkansas hat die Hinrichtung eines Häftlings ausgesetzt. Zudem untersagte ein anderes Gericht den Gebrauch einer tödlichen Arznei für die Hinrichtung weiterer sechs Männer. Der Oberste Gerichtshof ordnete den Stopp am Karfreitag an.

Das Gericht des Verwaltungsbezirks von Pulaski ordnete ein temporäres Verbot für den Gebrauch des Medikaments an, nachdem der herstellende Pharmakonzern gesagt hatte, dieses sei nicht zur Ausführung der Todesstrafe verkauft worden. Das Unternehmen teilte mit, es sei davon ausgegangen, das Gefängnis habe das Medikament für medizinische Zwecke erworben. Man habe eine Rückgabe gefordert, die Arznei aber nie zurückbekommen. (foa/sda)